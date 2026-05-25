Российские IT-компании начали терять выручку

По итогам 2025 года российские IT-компании впервые за несколько лет столкнулись с падением совокупной выручки. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды» пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Само снижение составило всего 0,75 процента (60 миллиардов рублей), но в 2024-2025 года выручка увеличилась с 5,34 триллиона до 8,01 триллиона рублей, то есть речь идет о достаточно резком торможении.

Как указал эксперт «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский, в прошлом году компании столкнулись со снижением бюджетов заказчиков, удорожанием разработки и усилением конкуренции, что привело к значительному ухудшению финансовых результатов.

Старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин отметил, что ситуация в разных сегментах рынка неоднородна. Так, направления безопасности и искусственного интеллекта продолжают расти опережающими темпами. В свою очередь, руководитель продуктового направления «Некстби» Евгений Сурков объяснил, что разработка все чаще уходит в относительно простые ниши, где можно показывать быстрый результат.

Ранее стало известно, что один из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения ООО «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «Мойофис»), основным проектом которого является импортозамещение Microsoft Office, сократит большинство сотрудников, оставив лишь тех, кто занимается техподдержкой. Поводом для такого шага стали большие убытки.