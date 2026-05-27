Cтоимость SK Hynix и Micron Technology превысила $1 трлн

Рыночная капитализация производителей полупроводников из Республики Корея (РК) и США SK Hynix и Micron Technology превысила $1 трлн на фоне продолжающегося бума технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, акции SK Hynix в среду подорожали на 13%, она стала второй компанией из РК и третьей из Юго-Восточной Азии в списке корпораций с рыночной стоимостью больше $1 трлн. При этом за последний год ценные бумаги производителя выросли в 11 раз.

Акции Micron Technology во вторник выросли на 19%. Это самый резкий скачок стоимости ценных бумаг американского производителя с 2011 года. Агентство объясняет ажиотаж вокруг акций компании прогнозом от аналитиков UBS Group, которые считают, что ее капитализация удвоится в течение года.

Ценные бумаги обеих компаний растут благодаря высокому спросу на микросхемы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которые нужны для работы продуктов на основе искусственного интеллекта. SK Hynix и Micron Technology вместе с Samsung Electronics составляют ведущую тройку производителей HBM в мире, и все три теперь входят в клуб компаний стоимостью свыше $1 трлн. Всего в этом списке 15 компаний, почти все представляют технологический сектор экономики.