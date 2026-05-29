Anthropic стала самым дорогим ИИ-стартапом в мире

Американская компания Anthropic обогнала по рыночной капитализации OpenAI и стала самым дорогим стартапом в области искусственного интеллекта в мире. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В четверг компания выпустила отчет о привлечении инвестиций на сумму $65 млрд. В результате ее рыночная капитализация достигла $965 млрд. Как пишет газета, таким образом Anthropic обогнала своего главного конкурента в сфере ИИ OpenAI, который в свою очередь оценивается лишь в $730 млрд.

Компания Anthropic основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, она быстро стала одним из ведущих игроков в сфере разработки систем ИИ. Компания позиционирует себя как разработчика "этичного ИИ" и уделяет особое внимание вопросам безопасности использования нейросетей. Anthropic выпустила свой первый чат-бот Claude в марте 2023 года.