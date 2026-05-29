Группа «Русагро» перешла под управление структуре РСХБ

Группа «Русагро» перешла под управление структуре Россельхозбанка под названием «РСХБ-финанс», следует из данных ЕГРЮЛ. В выписке из реестра говорится, что эта компания сможет действовать от имени юридического лица без доверенности.

Запись в реестре об этом появилась 28 мая.

В пресс-службе Россельхозбанка пояснили Frank Media, что передача под управление «РСХБ-финанс» пакета акций «Русагро» направлена на обеспечение непрерывности процессов на предприятии, стабильности бизнеса, а также для выполнения обязательств перед контрагентами.

«Операционное управление сохраняется за действующей командой менеджмента. Основная задача сторон — сохранить устойчивость предприятия и его рыночные позиции», — пояснили там.

При этом срок нахождения компании под управлением РСХБ и дальнейшую судьбу актива будет решать Росимущество.

В конце апреля 2026 года Генеральная прокуратура потребовала национализировать акции группы «Русагро», принадлежащие бывшему сенатору от Белгородской области и основателю компании Вадиму Мошковичу и его родственникам. Суд удовлетворил этот иск в начале мая. Им было решено национализировать 469 млн акций «Русагро». Помимо этого, суд постановил взыскать почти 73 млн акций, принадлежащих бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову, и еще 24 млн бумаг, оформленных на «Производственно-коммерческую фирму «Профит». Мошкович сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки.