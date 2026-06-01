SoftBank стала самой дорогой компанией Японии

Корпорация SoftBank Group впервые с 2000 года сместила автогиганта Toyota Motor с первого места в списке самых дорогих компаний страны на фоне бума технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Акции SoftBank Group на торгах в понедельник выросли на 14%. В результате рыночная стоимость компании достигла $30 млрд против $28 млрд у Toyota Motor. С начала года ценные бумаги SoftBank Group подорожали почти в два раза, тогда как акции автоконцерна выросли на 10%. В последний раз SoftBank Group возглавляла рейтинг в 2000 году на пике бума интернет-бизнеса.

"Это эпохальное событие символизирует собой бум ИИ. Ожидания от крупных IPO в США создают экстраординарные условия", - цитирует агентство аналитика Phillip Securities Japan Казухиро Сасаки.

Как напоминает агентство, SoftBank Group является крупнейшим инвестором американской OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Компания планирует выйти на IPO в текущем году. Японская корпорация может стать держателем 13% акций по итогам первичного размещения.

Другая технологическая компания, производитель микрочипов Kioxia Holdings, обошла по стоимости Mitsubishi UFJ Financial Group и замыкает лидирующую тройку японских компаний. Ее стоимость оценивается в $25 млрд.