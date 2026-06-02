«Лента» приобрела сеть гипермаркетов «О'Кей»

Российская торговая сеть "Лента" приобретает 100% доли в ООО "РФБ-ритейл" - операторе одной из ведущих в РФ сети гипермаркетов "О'Кей", сообщили в компании.

"Группа Лента" принимает на себя долговые обязательства приобретаемой компании в качестве оплаты 100% долей.

По оценке менеджмента, по итогам 2026 года показатель отношения чистого долга к EBITDA останется на нижней границе целевого диапазона на уровне 1,0х, а рентабельность по EBITDA составит не менее 7%.