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Производитель линз для очков Макрона обанкротился

Андрей Дуванов

Компания Dalloz Creations, выпустившая линзы для солнцезащитных очков президента Франции Эммануэля Макрона, обанкротилась. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Производитель линз для очков Макрона обанкротился
© Global Look Press

Напомним, что в начале 2026 года Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках — ранее у него лопнул сосуд в глазу. Это выступление привлекло внимание к аксессуару — оправу очков изготовила компания Henry Jullien, а линзы – Dalloz Creations.

Спустя несколько месяцев после выступления Макрона, производителя линз признали банкротом. В итоге все 29 сотрудников компании потеряют работу — ее активы выставлены на продажу.

Компания Dalloz Creations была основана в 1957 году и считалась одним из ведущих европейских производителей солнцезащитных линз. Причиной банкротства назвали провал плана по реструктуризации.