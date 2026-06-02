Производитель линз для очков Макрона обанкротился

Компания Dalloz Creations, выпустившая линзы для солнцезащитных очков президента Франции Эммануэля Макрона, обанкротилась. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Напомним, что в начале 2026 года Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках — ранее у него лопнул сосуд в глазу. Это выступление привлекло внимание к аксессуару — оправу очков изготовила компания Henry Jullien, а линзы – Dalloz Creations.

Спустя несколько месяцев после выступления Макрона, производителя линз признали банкротом. В итоге все 29 сотрудников компании потеряют работу — ее активы выставлены на продажу.

Компания Dalloz Creations была основана в 1957 году и считалась одним из ведущих европейских производителей солнцезащитных линз. Причиной банкротства назвали провал плана по реструктуризации.