Бренд Volga впервые представил флагманский кроссовер K50 на ПМЭФ
Отечественный автопроизводитель Volga продемонстрировал публике новую модель класса SUV D с двухлитровым турбомотором, продажи которой стартуют уже в июне.
Презентация автомобиля состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
Новая машина оснащена полным приводом, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем мощностью 238 лошадиных сил.
Масштабное экономическое мероприятие проходит в Петербурге с 3 по 6 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные автопроизводители анонсировали премьеры новых машин бренда Volga на ПМЭФ-2026. В преддверии старта продаж пресс-служба компании раскрыла стоимость флагманского внедорожника K50 на уровне 4,199 млн рублей.