Бренд Volga впервые представил флагманский кроссовер K50 на ПМЭФ

Отечественный автопроизводитель Volga продемонстрировал публике новую модель класса SUV D с двухлитровым турбомотором, продажи которой стартуют уже в июне.

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Презентация автомобиля состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Новая машина оснащена полным приводом, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем мощностью 238 лошадиных сил.

Масштабное экономическое мероприятие проходит в Петербурге с 3 по 6 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные автопроизводители анонсировали премьеры новых машин бренда Volga на ПМЭФ-2026. В преддверии старта продаж пресс-служба компании раскрыла стоимость флагманского внедорожника K50 на уровне 4,199 млн рублей.