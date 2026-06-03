WSJ видит Илона Маска первым в мире триллионером

Первичное публичное размещение акций SpaceX может сделать Илона Маска первым в мире триллионером. Его состояние сейчас составляет примерно 970 млрд долларов, в основном в виде акций, сообщает The Wall Street Journal.

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По оценкам издания, накопление этой суммы за его карьеру составляет в среднем 992 доллара в секунду. Предприниматель зарабатывает в час 3,6 млн долларов. Ожидаемое IPO SpaceX вызывает ажиотаж, поскольку оно предоставит государственным инвесторам доступ к одной из самых ценных частных компаний в мире.

Пока SpaceX оставалась частной компанией, у инвесторов, которые хотели сделать ставку на способность Маска определять развитие отрасли, были ограниченные возможности. На протяжении более десяти лет Tesla была основным способом познакомиться с видением миллиардером будущего.

Если оценка SpaceX будет соответствовать ожиданиям некоторых инвесторов и со временем потенциально приблизится к 2 трлн долларов, Уолл-стрит получит ориентир для оценки того, насколько высоко инвесторы оценивают лидерство Маска и эффективность его работы.

Аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Айвз заявил, что возможность слияния Tesla и SpaceX к 2027 году составляет более 80%. По его словам, вопрос о том, окажется ли этот прогноз верным, может оказаться менее важным, чем споры об оценке.