Маск может стать первым в мире триллионером после IPO SpaceX

Основатель SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером, если предстоящее IPO компании пройдёт успешно. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, SpaceX планирует привлечь около $75 млрд в ходе размещения акций, которое может состояться уже на следующей неделе.

Компания намерена продать 555,6 млн акций по цене $135 за бумагу. В случае успешного размещения её рыночная стоимость может достичь $1,77 трлн.

Газета отмечает, что это может стать крупнейшим IPO в истории фондового рынка.

В марте американский бизнесмен второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes.