«Россельхозбанк» объявил о создании агрофонда

Российский АПК созрел для того, чтобы быть не просто производителем продовольствия, а полноценным инвестиционным сектором. Об этом на ПМЭФ заявила зампред правления «Россельхозбанка» Анна Кузнецова.

По словам эксперта, на сегодняшний день выручка агросектора превышает 17 трлн рублей, вклад в ВВП — более 5%, а темпы роста выше средних по экономике.

«Пока на бирже присутствует только около 5% публичных компаний сектора АПК. При этом рынок облигаций отрасли за год вырос на 50% — до 181 млрд рублей. Только за 2025-2026 годы агрокомпании разместили бондов более чем на 90 млрд», — отметила она.

Также в рамках форума банк представил фонд «РСХБ — СмартАгро». Цель решения — стать мостом между частным инвестором и компанией. По данным «Россельхозбанка», продукт позволяет купить не одну конкретную бумагу, а корзину агрооблигаций.

«Старт превзошел наши ожидания. Мы объявили о запуске фонда в первый день ПМЭФ, и по итогам первых часов сумма переданных в оплату паев превысила 350 млн рублей — получено более 150 заявок. Вчера мы завершили формирование и теперь будем наполнять портфель активами: облигациями эмитентов АПК, а также смежных отраслей — ретейла, производителей удобрений, транспортных и инфраструктурных компаний», — подчеркнула Анна Кузнецова.

Ближайшая задача — вывести фонд на биржу и предоставить возможность покупки в дистанционных каналах не только клиентам РСХБ, подытожили в пресс-службе компании.