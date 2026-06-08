Россиян стали чаще возвращать на работу в офис

В 2026 году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, но полностью офисный формат готовы рассматривать только 20% кандидатов. Главным ожиданием соискателей стал гибрид. Об этом сообщает «Газеты.Ru» со ссылкой на исследования кадрового агентства.

Аналитики отмечают, что в 2022 году кандидаты выбирали удаленку как обязательное условие. В 2026 году ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полная удаленка сохраняется в основном в IT и диджитал-направлениях. Офис чаще выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающие специалисты.

Компании объясняют возврат в офис несколькими причинами — работодатели говорят о снижении вовлеченности команд на полной удаленке, сложностях с адаптацией новых сотрудников и более медленным принятием решений. В крупных структурах новичкам проще входить в процессы при очном присутствии.