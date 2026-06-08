«Почту России» модернизируют

Правительство внесло в Госдуму законопроект направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов «Почты России» для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с «Почты России» за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства.

Законопроект также предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал «Госуслуги», что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на «Госуслугах». Эта услуга останется бесплатной.

Кроме того, документ закрепляет статус информационной системы «Почты России», которая обеспечивает пересылку почтовых отправлений в электронной форме. Для граждан и бизнеса планируется создать цифровые почтовые ящики, через которые можно будет обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.

До этого Правительство России представило в Государственную Думу законопроект, который предусматривает наложение взысканий на «Почту России» в размере до 50 тыс. рублей за несоблюдение порядка направления платежных документов по жилищно-коммунальным услугам.