Половина предпринимателей в России выгорели

Почти половина российских владельцев малого и среднего бизнеса столкнулись с профессиональным выгоранием. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование.

Для двух третей из них это уже не временное состояние, а устойчивая фаза работы, в которой снижается мотивация, ухудшается качество решений и растет ощущение неопределенности. Свыше половины предпринимателей признались, что не получают удовлетворения от бизнеса.

Чаще всего выгоревшие бизнесмены встречаются в Новосибирской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Наименее остро проблема ощущается в Воронежской области и Красноярском крае. Причиной выгорания респонденты как правило называли работу в условиях затяжной экономической нестабильности.