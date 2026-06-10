«Алроса» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры алмазодобывающей компании "Алроса" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

"Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 955 918 220,51 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять)", - сказано там.

По итогам заседания акционеров также были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность компании за 2025 год.

Последний раз компания "Алроса" выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.