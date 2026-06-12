Это произошло благодаря тому, что его компания SpaceX разместила 555 млн 555 тысяч 555 акций по цене $135 за штуку. В мире появился первый триллионер в истории. Им стал американский бизнесмен Илон Маск. Такие доходы предпринимателю принесла его компания SpaceX. Фирма разместила 555 млн 555 тысяч 555 акций по цене $135 за штуку.

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ПЕРВЫЙ ТРИЛЛИОНЕР

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером и самым богатым человеком в истории благодаря размещению акций его компании SpaceX на IPO. По данным агентства Reuters, ранее представители фирмы говорили, что она привлечет рекордные $75 млрд в рамках IPO. Отмечается, что при таких параметрах весь бизнес самой крупной аэрокосмической компании мира можно оценить в $1,77 трлн.

Известно, что SpaceX обнародовала цену и количество акций накануне их публичного размещения на бирже 11 июня. Компания разместила 555 млн 555 тысяч 555 акций по цене $135 за одну акцию. Ценные бумаги SpaceX будут торговаться на электронной бирже Nasdaq с 12 июня под индексом SPCX.

Уточняется, что Илон Маск сохранил 84,4% голосующих прав после IPO через акции класса B, которые дают десять голосов против одного у каждой акции класса A. Согласно информации Axios, бизнесмен не продал ни одной бумаги в рамках предложения, по итогам которого его доля оценивается более чем в $866 млрд. Издание называет Маска первым в мире триллионером «на бумаге» с учетом его доли в Tesla.

При этом Reuters писало, что в США на фоне увеличения доходов Маска растет беспокойство из-за социального неравенства, а общественное мнение о сверхбогатых стремительно ухудшается. По данным источника, бизнесмена обвиняют в олигархическом влиянии и критикуют за систему корпоративного управления в его фирмах.

В марте 2026 года Илон Маск уже возглавлял свежий список Forbes с состоянием в $839 млрд. Он является основателем семи компаний мирового масштаба и владеет акциями еще нескольких корпораций. Все они — из сферы высоких технологий: от искусственного интеллекта до производства микрочипов, которые вживляют в мозг. В 2025 году Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние перевалило за половину триллиона долларов, передает «КP.ru».

Однако газета Washington Post указала, что статус триллионера Илона Маска может быть сомнительным. Согласно информации издания, SpaceX выделила предпринимателю пакеты акций, которые принесут доход лишь при реализации амбициозных целей, в том числе колонизации Марса. Поэтому без их учета Маск якобы не может считаться триллионером.

IPO SPACEX

IPO SpaceX стало крупнейшим в истории и превысило предыдущий результат более чем вдвое, пишет «Forbes.kz». До этого рекорд принадлежал нефтяной компании Saudi Aramco. В 2019 году эта фирма привлекла примерно $29 млрд.

После торгов 12 июня SpaceX займет седьмое место по стоимости среди американских компаний, акции которых котируются на бирже, при том, что в прошлом году она была убыточной.

Отмечается, что цена размещения SpaceX по итогам IPO не изменилась в сравнении с ранее заявленной. Обычно компании перед IPO сообщают диапазон цены и определяют итоговую цену на основе интереса со стороны инвесторов, но SpaceX сразу установила конкретную цену в $135.

При этом у андеррайтеров есть опционы на приобретение дополнительных 83,33 млн бумаг по цене IPO в течение 30 дней. Если они воспользуются этим правом, общая сумма может увеличиться до $86,2 млрд.

Ранее предприниматель, эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, отец Илона Маска Эррол Маск в беседе со спецкором НСН заявил, что западные СМИ пугают своих читателей, рассказывая, что в России страшный кризис.