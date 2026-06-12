Главы ИИ-гигантов примут участие в саммите G7, несмотря на напряженные отношения

Руководители ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта — Anthropic, OpenAI и Google — планируют присутствовать на саммите «Большой семерки» во Франции на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

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Пресс-релиз о составе участников также опубликовала канцелярия французского президента Эммануэля Макрона на своем официальном сайте.

По данным агентства, участие в саммите уже подтвердили Сэм Альтман (OpenAI), Демис Хассабис (Google) и Дарио Амодей (Anthropic).

По словам представителя OpenAI, будут обсуждаться новейшие технологии, их потенциал и возможные угрозы. Он, как и пресс-службы Anthropic и Google, отказался анонсировать предстоящее обсуждение более предметно.

Подобные встречи случаются редко: обычно конкурирующие создатели ИИ не собираются вместе для обсуждения общих целей. Отношения между некоторыми из них остаются напряженными: например, недавно Альтман отказался взять за руку Амодея на сцене во время мероприятия, организованного правительством Индии, несмотря на очевидную неловкость ситуации, отмечается в публикации.

Пионеры в области искусственного интеллекта сталкиваются с растущими опасениями по поводу стремительного развития технологий и возможной потери рабочих мест. OpenAI и Anthropik испытывают дополнительное давление: им необходимо доказать эффективность своих бизнес-моделей перед долгожданными первичными публичными размещениями акций, отмечает Bloomberg.