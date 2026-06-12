Илон Маск стал первым в истории триллионером

Статус Илона Маска как первого триллионера в истории, полученный благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO, требует уточнения. Такую оценку приводит газета The Washington Post.

© Zuma / ТАСС

По ее расчетам, "на бумаге" доля Маска в SpaceX и Tesla оценивается в $1,1 трлн, но часть этих денег предприниматель сможет получить только в далеком будущем. Пакеты акций SpaceX, оцененные компанией в $867 млрд, смогут окупиться по достижении компанией амбициозной цели по созданию человеческой колонии на Марсе.

Издание заявляет, что часть доходов Маска выплачивается не в виде обычной зарплаты, а пакетом акций, привязанным к определенным задачам, таким как запуск центров обработки данных в космос. Без учета этих акций состояние Маска недостаточно велико для статуса триллионера.

Перед IPO SpaceX также сообщала о существенных убытках, в основном связанных с развитием искусственного интеллекта.

Американская компания SpaceX обнародовала цену и количество акций накануне их публичного размещения на бирже 11 июня.

Компания разместила 555 555 555 акций по цене $135 за одну акцию. Ценные бумаги SpaceX, будут торговаться на электронной бирже Nasdaq с 12 июня под индексом SPCX.