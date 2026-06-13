В США одобрили слияние Warner Bros и Paramount

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники, Министерство юстиции Соединённых Штатов одобрило сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery с медиахолдингом Paramount Skydance.

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Ранее, в апреле, Warner Bros. Discovery выпустила релиз, в котором говорилось, что акционеры компании на внеочередном собрании уже одобрили это объединение. Согласно публикации, антимонопольное управление минюста утвердило заявку Paramount Skydance на приобретение Warner Bros. за 111 миллиардов долларов.

По словам неназванных источников, сотрудники ведомства после тщательной проверки пришли к выводу, что поглощение не создаёт угрозы для конкуренции. Более того, минюст одобрил сделку, не потребовав продажи активов, каких-либо уступок или дополнительных регуляторных требований.

Официальное объявление о решении ожидается в ближайшее время.