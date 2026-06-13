Минюст США одобрил сделку Warner Bros. и Paramount

Министерство юстиции США завершило антимонопольную проверку одной из крупнейших медиасделок последних лет. Ведомство одобрило покупку Paramount компании Warner Bros. за $111 млрд, сообщает Bloomberg.

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Регулятор пришел к выводу, что сделка не приведет к существенному ограничению конкуренции на рынках стриминга, телевидения и кинопроизводства. При этом одобрение было выдано без дополнительных требований по продаже активов или изменению структуры сделки.

После объединения под управлением одной компании окажутся такие активы, как HBO, Warner Bros. Pictures, CNN, CBS, Paramount+, HBO Max, а также крупные развлекательные франшизы.

Сделка станет одной из крупнейших в мировой медиаиндустрии за последние годы. Участники рынка связывают консолидацию с усилением конкуренции со стороны стриминговых платформ и технологических компаний, которые продолжают наращивать влияние на рынке цифрового контента. Ожидается, что объединенная компания сможет расширить аудиторию своих стриминговых сервисов и укрепить позиции в борьбе за рекламные бюджеты и подписчиков.

Несмотря на одобрение Минюста, сделка еще может столкнуться с дополнительными проверками со стороны других регуляторов, а также с возможными судебными исками на уровне отдельных штатов.

Еще в феврале текущего года стало известно, что борьба за Warner Bros. завершилась. На компанию помимо Paramount претендовала Netflix, но предложение Paramount Skydance оказалось более выгодным и стриминговый гигант вышел из сделки.