Массовый сбой произошел в работе Wildberries

Массовый сбой наблюдается в работе Wildberries и «Вайлдберриз Банка» — пользователи жалуются, что у них не работают приложения и сайты. Информация об этом в понедельник, 15 июня, следует из данных с сайта «Сбой.РФ».

В список регионов, где наблюдается больше всего проблем в работе платформы, попали — Москва (29 процентов), Санкт-Петербург (11 процентов), Краснодарский край (семь процентов), Ростовская область (пять процентов) и Московская область (пять процентов). Всего за день зафиксировано 11471 жалоб.

— Часть пользователей Wildberries могли столкнуться с кратковременными сложностями в работе маркетплейса на Android. Аномалия устранена, все сервисы Wildberries работают исправно, — сообщила позже пресс-служба компании.

МАКС 3 июня удалили из App Store. Он больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple. Страницу МАКС нельзя найти ни по поиску, ни по прямой ссылке с официального сайта.

При попытке обновления появляется сообщение об ошибке.

Кроме того, 9 июня пользователи по всей России столкнулись с масштабными проблемами в работе игрового сервиса Steam. Люди не могли подключиться к серверам и авторизироваться.

8 апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что поводов для блокировки игровой платформы Steam в России нет.