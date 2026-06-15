В Rambler&Co назначили клиентского директора

Тимур Спиридонов сфокусируется на создании новых цифровых продуктов и их дистрибуции на рынок.

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Тимур Спиридонов присоединился к команде Rambler&Co во вновь созданной должности – директора департамента по работе с клиентами. Ранее такой позиции в структуре медиахолдинга не существовало. В этой роли он займется формированием новой продуктовой матрицы, созданием цифровых продуктов на базе AI-Driven–решений и их дистрибуцией на рынок с фокусом на конверсионные решения.

Тимур Спиридонов обладает более чем 15-летним опытом в сфере продуктового маркетинга и AdTech. С 2012 года занимал руководящие позиции в области маркетинга и рекламы в крупных российских компаниях: X5 Retail Group, «Связной», «НТВ-Плюс». С 2022 по 2023 год возглавлял департамент по связям с общественностью и маркетингу и рекламе городского мультиформатного досугового пространства ВДНХ, а затем перешел на должность исполнительного директора Ad Tech в компанию Otclick.

Ключевая экспертиза Спиридонова – «упаковка» сложных технологий (Data-сигналы, AI/ML-продукты и решения на их базе) в понятные для бизнеса продукты: от CustDev и продуктовой стратегии до вывода на рынок, онбординга коммерции и масштабирования через рыночные каналы дистрибуции.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Мы рады приветствовать Тимура Спиридонова в нашей команде. Его многолетний и разносторонний управленческий опыт в продуктовом маркетинге, AdTech и работе с клиентами позволит нам еще качественнее и оперативнее отвечать запросам нашей аудитории и создавать решения, которые приносят измеримый результат».

В 2020 и 2021 годах Спиридонов вошел в рейтинг лучших директоров по маркетингу рейтинга «ТОП–1000 российских менеджеров». В настоящее время он также занимает должность сопредседателя Комитета AI/ML Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).