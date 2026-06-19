Портал «Рамблер» запустил ИИ-агента на RUTUBE

Теперь пользователям можно не искать информацию, отвлекаясь от просмотра: просто спросить и сразу получить ответ.

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С 19 июня 2026 года на RUTUBE пользователям доступен умный сервис портала «Рамблер» (входит с медиахолдинга Rambler&Co) на базе нейросети ГигаЧат от Сбера. Виртуальный ИИ-агент поможет зрителям видеосервиса быстро ориентироваться в дополнительной информации к видео и новостям, уточнить факты, спросить об актерах и создателях фильмов и сериалов, рассказывать о новинках кинопроката, а также делиться свежими новостями из жизни блогеров.

Специально к Чемпионату мира по футболу, который можно смотреть бесплатно на официальном канале Матч ТВ на RUTUBE, также запустился спортивный ИИ-эксперт. Он знает все о мундиале 2026 года – от расписания матчей до фактов о командах и игроках. Пользователь сможет задать интересующий его вопрос о Чемпионате мира по футболу и получить полезный ответ из верифицированных источников.

В RUTUBE ИИ-агентов интегрирует портал «Рамблер», который уже запустил несколько умных сервисов для помощи пользователям: они позволяют быстро получать доступ к верифицированным данным и материалам портала. LLM-портал и дальше продолжит развивать линейку своих умных мини-сервисов, которые становятся для «Рамблера» основой новых пользовательских сценариев – от поиска информации до персонализированного взаимодействия с контентом.