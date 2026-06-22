Акции SpaceX снова обвалились

Акции космической компании SpaceX, принадлежащей техномагнату Илону Маску, в понедельник, 22 июня, упали в цене на 9,08%, до $168,2 за ценную бумагу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, максимально в ходе торгов бумаги компании дешевели на 10,7%

Акции SpaceX снижаются в цене уже третью торговую сессию подряд после активного роста, упали уже более чем на 30% по отношению к достигнутому в прошлый вторник рекорду в $225,64, отметили журналисты.

Эксперты пояснили, что причиной снижения цены акций стала сделка по приобретению стартапа Cursor, который разрабатывает ПО для искусственного интеллекта.

Сделку на $60 млрд полностью оплатили акциями SpaceX, что вызвало опасения аналитиков из-за размывания доли инвесторов, уточнили аналитики.

Ранее сообщалось, что космическая компания Маска провела успешное первичное публичное предложение (IPO), в ходе которого привлекла $85,7 млрд. Рыночная оценка компании на старте составила $1,77 трлн.

Благодаря этому событию Маск стал первым долларовым триллионером на планете.