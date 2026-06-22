Стоимость акций Газпрома рухнула до минимума с 2009 года

Котировки российской энергетической компании Газпром обновили многолетний антирекорд, преодолев важный психологический рубеж в 100 рублей за акцию впервые за почти два десятилетия.

Падение стоимости акций газового гиганта ниже 100 рублей зафиксировано впервые с 23 января 2009 года, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов Мосбиржи.

Днем бумаги торговались на уровне 99,9 рубля, теряя 4,39%. К вечеру снижение ускорилось, в результате чего цена опускалась до 98,28 рубля, а потери составили 5,94%.

Ближе к ночи котировки немного отыграли падение. По состоянию на 20.40 мск акции компании стоили 99,42 рубля при общем снижении на 4,85%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, совет директоров Газпрома предложил отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2025 года.