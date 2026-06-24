Стоимость акций «Самолета» рухнула

По итогам торгов в среду, 24 июня, акции крупнейшего в России застройщика «Самолет» на Мосбирже рухнули на шесть процентов, преодолев отметку в 300 рублей и тем самым обновив исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В моменте бумаги падали до 292,4 рубля, а на закрытии основной сессии они скорректировались до 293,6 рубля. Дополнением к общим негативным настроениям, которые царят на российском фондовом рынке, по капитализации девелопера ударил отказ от дивидендов за прошлый год.

Впервые о проблемах «Самолета» публично заговорили в конце прошлого года. В феврале группа обратилась за помощью к правительству, попросив о льготном кредите в размере 48-50 миллиардов рублей, однако власти не увидели необходимости в такой поддержке.

При этом в компании признавали, что без значительного участия государства существует риск невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами.

В апреле стало известно, что «Самолет» возглавил антирейтинг по нарушениям сроков строительства. Тогда эксперты объяснили сложившуюся на рынке ситуацию высокой ключевой ставкой и трудным доступом к финансированию.