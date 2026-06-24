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Акции поставщика оружия на Украину рухнули

Lenta.ru

Сообщение об отказе правительства Германии от планов по строительству шести больших фрегатов F126 привело к обрушению почти на 20 процентов акций крупнейшей оборонной компании страны Rheinmetall, которая должна была стать одним из основных подрядчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Акции поставщика оружия на Украину рухнули
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Решение не было озвучено официально, но издание Der Spiegel утверждает, что оно уже принято. Поводом для этого стали многочисленные технические, организационные и финансовые трудности.

Сам проект был запущен в 2020 году, тогда он оценивался в 12,8 миллиарда евро. F126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим военным кораблем Германии со времен Второй мировой войны. Теперь вместо них планируется закупка восьми кораблей меньшего размера Meko A-200 у другой германской компании TKMS.

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Для Rheinmetall такое падение может рассматриваться как коррекционное. С начала 2025 года компания подорожала более чем в три раза, при этом даже сейчас она остается в три раза дороже, чем в начале 2024 года. На стоимость производителя влияет его активное участие в поставках оружия на Украину, а также уверенность инвесторов в больших объемах спроса в ближайшие годы.

Ранее стало известно, что в концу 2026 года Rheinmetall планирует в рамках совместного предприятия начать производство новой ракеты Ruta Block 2 с дальностью более 700 километров. Речь идет о разработке швейцарской компанией Destinus, которой руководит отказавшийся от гражданства России в 2024 году Михаил Кокорич.