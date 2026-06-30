Иски продавцов к маркетплейсам в России выросли в разы

Число судебных споров между продавцами и крупнейшими маркетплейсами заметно выросло за последние два с половиной года, пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис DestraLegal. ru.

Так, количество исков к Ozon с января 2024 года по июнь 2026 года увеличилось почти на 198% и достигло 1825 против 613 в 2021–2023 годах. Похожая динамика наблюдается и у Wildberries – число заявлений к ее юрлицам выросло на 130%, до восьми тысяч.

Расчеты газеты на основе данных «СПАРК-Интерфакса» подтверждают тенденцию: иски к структуре Ozon выросли почти втрое – с 638 до 1861, а общая сумма претензий увеличилась с 800 млн до 5,8 млрд рублей. В Ozon объясняют это ростом числа операций – за два с половиной года площадка доставила клиентам более 5 млрд товаров, втрое больше, чем в предыдущий период.

Сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции по правовым вопросам Алексей Васильев отмечает, что рост числа споров связан прежде всего с развитием самой отрасли – чем выше оборот онлайн-торговли, тем больше конфликтных ситуаций. По его словам, наибольшая часть претензий продавцов касается утери товара и ошибок в расчете его габаритов, за которые площадки начисляют штрафы.

Юрист Яна Чучук называет три причины роста исков – расширение рынка, ухудшение условий сотрудничества из-за повышения комиссий и задержки выплат. Адвокат Александр Зелинко добавляет, что споры участились на фоне роста тарифов на логистику, автоматических штрафов и блокировок личных кабинетов продавцов. По его наблюдениям, суды все чаще требуют от ритейлеров доказательств законности удержания средств.

Закон о платформенной экономике, вступающий в силу с 1 октября, вряд ли резко сократит число судебных заявлений, полагает Васильев, поскольку большинство конфликтов связано с конкретными ситуациями, требующими более детальной регламентации внутри самих платформ.