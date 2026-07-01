Wildberries купил онлайн-сервис продажи лекарств «Еаптека»

Объединенная компания Wildberries-Russ (RWB) купила контрольную долю в интернет-сервисе "Еаптека", который позволяет приобретать лекарства и товары для здоровья. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

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Решение о покупке данного актива было принято в рамках стратегии по развитию направления "RWB Здоровье" и разработке цифровой платформы здоровья, которая объединит медицинский и фармацевтический маркетплейсы.

Управляющий директор "RWB Здоровье" Анастасия Карпова рассказала, что медикаменты и товары для здоровья уже продаются на Wildberries. Однако, по ее словам, благодаря принятому решению компания хочет не только увеличить ассортимент товаров на площадке, но и расширить доступ покупателей к лекарствам.

При этом у компаний, выпускающих медикаменты, появится возможность воспользоваться инфраструктурой "RWB Здоровье" для контакта с их покупателями.

"Сделка обеспечит RWB партнерством с более чем 25 тысяч аптек для выдачи заказанных на платформе товаров. Ожидается, что это существенно повысит доступность лекарств и товаров для здоровья даже в отдаленных регионах страны", – сказано в сообщении.

В компании также сообщили, что договор о покупке контрольной доли в интернет-сервисе был подписан в процессе реализации партнерской программы, в рамках которой на Wildberries с августа 2025 года появилась возможность приобретения лекарств, БАДов, медтехники, косметики и иных товаров "Еаптеки".

Ранее компания Wildberries&Russ приобрела агрегаторы перевозок "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф". Сделка уже закрыта, все юридические вопросы согласованы.

В компании пояснили, что это позволит ускорить доставку заказов клиентам более чем в 100 городах, включая отдаленные регионы Дальнего Востока и Сибири.