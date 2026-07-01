В России впервые за несколько лет появился новый банк

Российский банковский рынок впервые за несколько лет пополнится новым участником — в ЕГРЮЛ зарегистрировали кредитную организацию под названием «Элемент» с уставным капиталом в 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Единственным учредителем нового банка стал известный по работе на руководящих должностях в ряде крупных организаций Вадим Логофет, являющийся сейчас управляющим партнером консалтинговой Gardiner Resources. Председателем правления указана Ольга Юдакова, которая в прошлом отвечала за риски в Московском кредитном банке (МКБ).

Численность российских банков в последние годы неуклонно сокращалась. Происходило это как за счет поглощений, так и в связи с лишением лицензий из-за нарушений или финансовой несостоятельности. При этом новичков на рынке не появлялось с 2023 года, когда лицензию получила «Точка», работавшая до этого на лицензии другой кредитной организации. В 2022-м новый банк создал Ozon, но фактически это была вынужденная мера из-за введения санкций против его действующей «дочки», напоминает агентство. Таким образом, последним абсолютно новым банком, вышедшим на российский рынок еще в 2019 году, был до текущей недели («Элемент» зарегистрировали 29 июня) казанский «Банк 131».

Ранее в Центробанке объяснили майское снижение объема банковских вкладов россиян почти на полтриллиона рублей уменьшением процентных ставок, а также ростом расходов на туризм в период отпускного сезона.