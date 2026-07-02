OpenAI предложила администрации США 5% акций

Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, с капитализацией в $853 млрд предложила передать американской администрации 5% акций на фоне растущей в США критики технологических гигантов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Стартап во главе с Сэмом Альтманом ведет, по их данным, предварительные переговоры с администрацией о сделке по передаче в госсобственность ценных бумаг в связи с усилением давления со стороны общественности и политиков. Они обеспокоены масштабным строительством центров обработки данных и последствиями искусственного интеллекта (ИИ) для рабочих мест и кибербезопасности. За более жесткое регулирование сектора выступают некоторые республиканцы и советники президента США Дональда Трампа.

По утверждению главы OpenAI Сэма Альтмана, предоставление общественности финансовой доли в компании - лучший способ разделить выгоды от (ИИ). Инициатива стартапа предполагает, по словам источников, передачу в госсобственность аналогичной доли акций другими американскими технологическими гигантами, занимающимися ИИ, хотя неясно, согласится ли какая-либо из этих групп с предложением компании, говорится в публикации.