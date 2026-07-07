«Почта России» переориентировалась на Китай

«Почта России» подвела первые итоги работы сервиса «Грузовой экспресс», курсирующего по маршруту Хуньчунь – Уссурийск – Москва, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в компании, за первые шесть месяцев работы по железнодорожному коридору из Китая в Россию доставили более 1 000 контейнеров с различными грузами. Поезд следует из китайского Хуньчуня до подмосковной станции Белый Раст за 11 суток.

Среди товаров, поставляющихся по этому маршруту: почтовые отправления, товары народного потребления, в том числе одежда, обувь и электроника.

«Оптимальное сочетание скорости и стоимости доставки делает маршрут конкурентоспособной альтернативой автомобильным и авиационным перевозкам», – подчеркнули в «Почта Россия».

Помимо российских компаний, услугой также пользуются зарубежные предприниматели. Также планируется добавить возможность разгрузки контейнеров на промежуточных станциях, а также внедрение дополнительных логистических услуг, включая расконсолидацию грузов, хранение, сортировку и курьерскую доставку.

Напомним, что по итогам прошлого года компания показала чистый убыток в 127 млрд рублей.