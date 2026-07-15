DeepSeek готовится к IPO

DeepSeek готовится провести IPO во втором квартале 2027 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Китайский ИИ-стартап рассчитывает подать документы на размещение до конца текущего года.

Компания ведет переговоры с инвесторами и банками об IPO на Шанхайской бирже. При этом основатель DeepSeek Лян Вэньфэн тщательно выбирает инвесторов, стремясь избежать ситуации, при которой коммерческие интересы могут помешать долгосрочным исследованиям в области искусственного интеллекта. По словам источников WSJ, сроки IPO DeepSeek могут измениться и будут зависеть от получения одобрения регуляторов. Однако последнее время китайские регуляторы напротив смягчили требования к листингу ИИ-стартапов, разрешив им проводить IPO на Шанхайской бирже даже при отсутствии прибыли.

В июне компания привлекла $7,4 млрд в рамках первого раунда финансирования. Тогда инвесторы оценили стартап более чем в $50 млрд. В начале июля Лян начал обсуждать с потенциальными инвесторами новый раунд финансирования. По словам некоторых источников, он рассчитывает привлечь капитал, исходя из оценки компании в $71 млрд и выше.

Во время встреч с инвесторами в мае Лян предупреждал, что без дополнительного финансирования DeepSeek рискует потерять темп развития, поскольку компании будет сложнее удерживать ведущих специалистов и расширять вычислительную инфраструктуру. Ранее стартап в основном финансировался за счет личных средств Ляна и капитала основанного им хедж-фонда. В рамках июньского раунда финансирования Лян вложил $3 млрд из $7,4 млрд, привлеченных компанией.