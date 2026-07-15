Потанин доложил Путину о развитии "Норникеля"

Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой "Норникеля". Владимир Потанин доложил президенту о развитии крупнейшей горно-металлургической компании страны.

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Несмотря на санкции, в этом году предприятие выходит на рекордный объем добычи - более 17 миллионов тонн руды. Также удалось полностью ликвидировать зависимость от иностранного программного обеспечения.

Разработкой отечественного ПО занимались специалисты Индустриального центра компетенций "Металлургия". Также в этом году комбинат в два раза перевыполнил обязательства по программе "Чистый воздух". Этому также способствует внедрение передовых технологий.