Акции «Газпрома» подешевели до исторического минимума

В ходе торгов на Мосбирже в четверг, 16 июля, акции «Газпрома» обновили исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме они опускались до 83,98 рубля. С начала торгов бумаги подешевели почти на пять процентов. За последний месяц стоимость акций компании рухнула на четверть, а с годового максимума — на 40 процентов.

Осенью 2008 года на фоне мирового финансового кризиса акции «Газпрома» падали до 84 рублей. На тот момент доллар торговался в районе 24-27 рублей.

Давление на акции оказала статья в The Wall Street Journal, где источники издания назвали условия Китая для согласия на строительство газопровода «Сила Сибири-2».

Новый маршрут считается ключевым для будущего компании, поскольку только он в состоянии частично компенсировать потерю европейского рынка. Однако, как говорится в материале, Пекин в мае указал, что готов согласиться на него лишь с условием продажи газа по внутренним, субсидируемым за счет экспортным контрактам российским ценам. Таким образом, с экономической точки зрения дорогостоящий проект полностью перестает иметь смысл для России.

Ранее российские чиновники неоднократно отмечали, что переговоры о строительстве «Силы Сибири-2» продолжаются, но не предполагали, когда они могут дойти до стадии подписания соглашения. В свою очередь, китайская сторона уже много лет не вспоминается о проекте на всех уровнях.