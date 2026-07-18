Euroclear просит суд заморозить иск ЦБ на 200 млрд евро
Бельгийский депозитарий Euroclear направил в Девятый арбитражный апелляционный суд просьбу приостановить производство по иску Банка России. Требования российского регулятора оцениваются примерно в 200 млрд евро, и ответчик настаивает на паузе до вердикта европейской судебной инстанции.
Сегодня судебная коллегия как раз рассматривает апелляционную жалобу Euroclear на решение нижестоящего суда. Напомним, что ещё 15 мая Арбитражный суд Москвы вынес решение в полную пользу Центробанка, обязав иностранную компанию возместить убытки в нескольких валютах на общую сумму около 200 млрд евро.
Затем, в июне, в бельгийской прессе появилась информация о том, что Euroclear инициировал разбирательство в национальном суде Бельгии против ЦБ РФ, чтобы оспорить российское судебное решение по поводу замороженных активов. Именно итогов этого разбирательства в Европе, по-видимому, и ждёт депозитарий сейчас, чтобы затем действовать с учётом новых обстоятельств.
В своём текущем ходатайстве Euroclear прямо связывает приостановку московского процесса с необходимостью дождаться решения иностранного суда. На сегодняшний день суд продолжает изучать апелляцию, а ответчик настаивает на том, что дальнейшее движение дела без учёта европейского акта преждевременно.