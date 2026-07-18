Euroclear просит суд заморозить иск ЦБ на 200 млрд евро

Бельгийский депозитарий Euroclear направил в Девятый арбитражный апелляционный суд просьбу приостановить производство по иску Банка России. Требования российского регулятора оцениваются примерно в 200 млрд евро, и ответчик настаивает на паузе до вердикта европейской судебной инстанции.

© Московский Комсомолец

Сегодня судебная коллегия как раз рассматривает апелляционную жалобу Euroclear на решение нижестоящего суда. Напомним, что ещё 15 мая Арбитражный суд Москвы вынес решение в полную пользу Центробанка, обязав иностранную компанию возместить убытки в нескольких валютах на общую сумму около 200 млрд евро.

Затем, в июне, в бельгийской прессе появилась информация о том, что Euroclear инициировал разбирательство в национальном суде Бельгии против ЦБ РФ, чтобы оспорить российское судебное решение по поводу замороженных активов. Именно итогов этого разбирательства в Европе, по-видимому, и ждёт депозитарий сейчас, чтобы затем действовать с учётом новых обстоятельств.

В своём текущем ходатайстве Euroclear прямо связывает приостановку московского процесса с необходимостью дождаться решения иностранного суда. На сегодняшний день суд продолжает изучать апелляцию, а ответчик настаивает на том, что дальнейшее движение дела без учёта европейского акта преждевременно.