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Индекс Мосбиржи обвалился почти до 2000 пунктов

Lenta.ru

Российский фондовый рынок продолжает снижение, теряя в ходе торгов 16 июля более 4 процентов от утренних уровней. Индекс Мосбиржи упал ниже 2 020 пунктов, опускаясь к моменту написания материала на 4,37 процента, до 2019,7. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи обвалился почти до 2000 пунктов
© Global Look Press

Распродажи продолжаются на фоне обвала котировок лидеров рынка. Акции VK рухнули после удаления приложений из Google Play, ускорив к вечеру снижение почти до 10 процентов; до исторического минимума подешевели бумаги «Газпрома», а также ВТБ, чьи котировки, упали на 6 процентов.

По словам руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, инвесторы сокращают позиции по рисковым инструментам из-за опасений эскалации по санкциям и в целом в сфере геополитики, но крахом текущую ситуацию назвать нельзя, поскольку «уровни низкие, но обвала на 70 процентов не было». Пока она ожидает стабилизации индекса в районе 1900-2000 пунктов, но допускает, что если ситуация на топливном рынке оперативно нормализуется, рынок акций может вернуться к уровням 2500 пунктов к концу года.