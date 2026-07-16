Индекс Мосбиржи обвалился почти до 2000 пунктов

Российский фондовый рынок продолжает снижение, теряя в ходе торгов 16 июля более 4 процентов от утренних уровней. Индекс Мосбиржи упал ниже 2 020 пунктов, опускаясь к моменту написания материала на 4,37 процента, до 2019,7. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Распродажи продолжаются на фоне обвала котировок лидеров рынка. Акции VK рухнули после удаления приложений из Google Play, ускорив к вечеру снижение почти до 10 процентов; до исторического минимума подешевели бумаги «Газпрома», а также ВТБ, чьи котировки, упали на 6 процентов.

По словам руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, инвесторы сокращают позиции по рисковым инструментам из-за опасений эскалации по санкциям и в целом в сфере геополитики, но крахом текущую ситуацию назвать нельзя, поскольку «уровни низкие, но обвала на 70 процентов не было». Пока она ожидает стабилизации индекса в районе 1900-2000 пунктов, но допускает, что если ситуация на топливном рынке оперативно нормализуется, рынок акций может вернуться к уровням 2500 пунктов к концу года.