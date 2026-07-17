Долги российских компаний впервые достигли 100 трлн рублей

По итогам июня портфель корпоративных кредитов в РФ впервые превысил 100 трлн рублей. Это следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.

Уточняется, что прирост подобных кредитов за месяц составил 0,3% (+328 млрд рублей), а с начала 2026 года 4,2% (+4,016 трлн рублей). При этом, как отмечает агентство, за год этот показатель поднялся на 13,6% (+12,071 трлн рублей).

При этом около половины прироста корпоративного портфеля в июне пришлось на кредиты крупнейшим госкомпаниям.

В начале июня Центральный банк (ЦБ) России решил продлить на третий квартал 2026 года рекомендации для кредитных организаций по реструктуризации займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), столкнувшихся с временными финансовыми трудностями.

Для поддержки компаний, испытывающих временные финансовые трудности, Банк России в декабре прошлого года продлил на шесть месяцев рекомендации банкам идти навстречу таким заемщикам.