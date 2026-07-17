Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире

Компания Apple вновь стала самой дорогой публичной компанией мира, обогнав Nvidia по рыночной капитализации. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, рыночная стоимость Apple достигла $4,88 трлн, тогда как капитализация Nvidia сократилась до примерно $4,86 трлн после падения стоимости акций компании на 3,5%.

Как отмечает Reuters, Apple впервые с апреля прошлого года вернула себе первое место по капитализации. По мнению аналитиков, перестановка отражает изменение настроений инвесторов, которые стали уделять внимание не только производителям оборудования для искусственного интеллекта, но и компаниям, способным монетизировать ИИ через собственную экосистему и сервисы.

В Reuters напоминают, что в прошлом месяце Apple представила обновленную версию голосового помощника Siri, рассчитывая сократить отставание от конкурентов в сфере искусственного интеллекта. По мнению ряда аналитиков, одним из ключевых преимуществ компании может стать большой объем персональных данных пользователей iPhone, который потенциально способен сделать Siri более полезной, хотя использование этих данных ограничивается требованиями конфиденциальности.

При этом агентство отмечает, что лидерство Apple может оказаться временным. Nvidia остается одним из главных бенефициаров роста расходов на развитие искусственного интеллекта, а ее графические процессоры широко используются для создания генеративных ИИ-систем.

В Reuters также указывают, что Apple находится в непростом положении после повышения цен на свою продукцию, что потенциально может негативно сказаться на спросе. Кроме того, интерес инвесторов к развитию ИИ распространяется и на других производителей полупроводников, включая компании, выпускающие микросхемы памяти.