Глава Wildberries назвала размер компенсаций в результате атак ВСУ

Семьи погибших работников компании получат два миллиона рублей, пострадавшие в тяжёлом состоянии — один миллион рублей.

Как заявила Татяна Ким, холдинг прорабатывает объёмы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после ударов по логистическим комплексам.

В Госдуме пообещали десятикратный ответ за удары по Wildberries

Сегодня ВСУ атаковали распределительные центры Wildberries в Котовске Тамбовской области. Семь человек погибли, 25 пострадали. Также под ударом было здание компании в подмосковной Электростали. Один человек погиб, 37 ранены.