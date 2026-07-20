Долги МФО подорожали до максимума с начала 2023 года

Средняя цена просроченной задолженности микрофинансовых организаций (МФО) во втором квартале 2026 года составила 20,89%, показав максимум с начала 2023 года, а стоимость банковских долгов – 11,2% – максимум со второго квартала 2023-го. Самый заметный стоимостной рост произошел в сегменте досудебных долгов МФО сроком более шести месяцев: с 15,2% в первом квартале 2026-го до 20,2% во втором. Об этом говорится в свежей аналитике электронной торговой площадки Debex, на которую ссылается «Коммерсантъ».

На повышении цен сказались несколько факторов: во-первых, на рынок заходят новые игроки, во-вторых, просрочка постепенно молодеет, и, наконец, предложение со стороны продавцов в целом становится более ликвидным и качественным, следует из слов гендиректора Debex Марата Брука. К концу года средневзвешенная цена долгов МФО может составить 22%, прогнозирует гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.

На стоимости банковских портфелей, кроме того, сказалось изменение подхода продавцов к формированию досье по портфелю. Так, актуализированные и проверенные данные упрощают процесс взыскания (например, пропадает необходимость перепроверять номер телефона заемщика), говорится в комментарии представителя Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. С другой стороны, в ассоциации предупреждают, что у любого товара есть своя предельная стоимость, выше которой покупатели не готовы заключать сделку.