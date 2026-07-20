ЕС оштрафовал AliExpress на сотни миллионов евро

Европейская комиссия сообщила о том, что наложила на китайскую торговую платформу AliExpress штраф в размере 550 млн евро за недостаточные меры по борьбе с продажей незаконных товаров. Как отмечает Financial Times, это крупнейшая санкция, примененная в рамках европейского закона о цифровых услугах (DSA).

Закон DSA обязывает крупнейшие онлайн-платформы выявлять подобные риски и принимать эффективные меры для их минимизации. Разбирательство по поводу нарушения AliExpress закона продолжается с 14 марта 2024 года. По мнению Брюсселя, платформа не обеспечила должного контроля за распространением контрафактной и потенциально опасной продукции.

«Распространение контрафактной одежды, небезопасных игрушек, опасной косметики и других незаконных и вредных товаров — это не неизбежные издержки онлайн-шопинга, а следствие несоблюдения AliExpress своих обязательств в соответствии с Законом о цифровых услугах. Масштабы не являются оправданием; риски должны выявляться и устраняться систематически, чтобы потребители могли безопасно совершать покупки в интернете», — заявила еврокомиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен.

При расчете штрафа Комиссия учла смягчающие обстоятельства, которые играют в пользу AliExpress, такие как новизна Закона о цифровых услугах. Теперь AliExpress должен до конца октября представить Европейской комиссии план действий, в котором подробно изложит, каким образом компания будет оценивать и снижать риски продажи незаконных товаров на своей платформе. В противном случае Евросоюз может дополнительно наложить на платформу периодический штраф в размере до 6% от годовой мировой выручки.