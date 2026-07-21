Слияние Warner Bros. и Paramount приостановлено судом

Суд Калифорнии заморозил сделку между Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery из-за коллективного иска от 12 штатов. Как сообщает Wall Street Journal, истцы считают, что слияние приведет к снижению качества контента и повышению цен для потребителей.

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В июне Министерство юстиции США не стало препятствовать Paramount, купившей WBD за 111 миллиардов долларов, однако некоторые штаты, включая Нью-Йорк и Калифорнию, могли оспорить его, что в конечном итоге и произошло.

Слушание, на котором будет принято решение - нужно ли продлевать сделку для дальнейшего разбирательства - назначено на 3 августа.

Сделка между компаниями должна завершиться до 30 сентября, в противном случае Paramount придется выплачивать WBD порядка семи миллионов долларов за каждый день просрочки.

Изначально на WBD претендовал Netflix, предлагавший 82,7 миллиарда долларов, однако цена была перебита. Против слияния выступили многие представители Голливуда, в том числе Дэвид Финчер, Дени Вильнев, Йоргос Лантимос, Хоакин Феникс, Хавьер Бардем, Марк Руффало, Бен Стиллер и Кристен Стюарт.