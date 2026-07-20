Акции владельца сети АЗС взлетели на 96%

Акции компании «ЕвроТранс», владеющей сетью автозаправочных станций «Трасса», выросли на 96% после сообщений о введении запрета на короткие позиции. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 18:10 мск, стоимость акций составляла 30,47 рубля. Однако к 18:50 мск ценные бумаги компании оценивались уже в 51,05 рубля, что соответствует верхней границе ценового коридора, введенного Мосбиржей.

Котировки начали расти на фоне сообщения Мосбирже о запрете коротких позиций по акциям «ЕвроТранса». Меры вступят в силу с 21 июля.

Несколькими часами ранее данные торгов показали, что акции МКПАО «Озон», головной компании маркетплейса Ozon, упали на 11,95% в ходе утренней сессии на Московской бирже. Аналитики «Альфа-Инвестиций» предположили, что это может быть связано с недавними атаками украинских беспилотников на склады компании — конкурента Wildberries. Инфраструктура Ozon при атаках не пострадала.