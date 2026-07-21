Аэропорт Внуково стал совладельцем аэропорта Домодедово

Аэропорт Внуково приобрел 25,01% доли в аэропорту Домодедово за 16,5 млрд рублей. Об этом сообщили Шереметьево и Внуково, передает РИА Новости.

В январе Шереметьево в лице «дочки» ООО «Перспектива» выиграл аукцион по продаже Домодедово, предложив минимально цену 66,1 млрд рублей. Внуково тогда тоже участвовал в торгах.

«... аэропорт Внуково на основании заявления о принятии в состав участников ООО «Перспектива» осуществляет денежный вклад в уставный капитал ООО «Перспектива» в размере 16,5 миллиарда рублей, в результате чего получает долю в размере 25,01% в уставном капитале общества», — говорится в сообщении.

В феврале генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко заявлял, что после покупки аэропорта предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности, поскольку Домодедово — это разрозненный актив из 25 компаний с убытками около 10 млрд рублей в год и долговой нагрузкой 75 млрд рублей.