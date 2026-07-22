«Стокманн» закроет до пяти универмагов в России

«Стокманн» планирует в течение ближайших 12 месяцев закрыть до пяти универмагов. Это почти 20% действующей сети. Работу уже прекратил магазин в Новосибирске, а весной 2027 года закроется торговая точка в Перми, сообщают «Известия».

Оба объекта были открыты в 2023 году и занимали площадь более 1,7 тыс. м2. Решение о закрытии связано с ростом затрат на содержание крупных универмагов и снижением их рентабельности. По словам собеседников издания, даже пересмотр условий аренды не всегда позволяет вывести магазины в прибыль.

В ближайшее время новых открытий компания не планирует, сосредоточившись на повышении эффективности существующих объектов. Дополнительное давление на бизнес оказывают сложности с логистикой и поставками отдельных брендов.

По оценкам участников рынка, оптимизация стала общим трендом для fashion-ретейла. Большинство игроков вместо расширения сети делают ставку на закрытие неэффективных точек и развитие магазинов в локациях с устойчивым трафиком. По данным Fashion Consulting Group, к середине 2026 года более 60% крупнейших брендов одежды и обуви уже сократили число магазинов. Больше трети вовсе отказались от офлайн-точек.