Криптобиржа BitMEX объявила о закрытии. Платформа полностью прекратит операции с 23 сентября, говорится в пресс-релизе.

Регистрацию новых пользователей уже остановили. С 26 августа клиенты смогут только сокращать открытые позиции. Все оставшиеся биржа закроет в день прекращения работы.

Администрация BitMEX рекомендовала клиентам как можно скорее вывести средства. После 23 сентября функциональность аккаунтов ограничат просмотром баланса и выводом средств, при этом для неактивных счетов установят ежегодную комиссию в размере 50 долларов или 1% годовых от остатка средств.

Решение о закрытии принял совет директоров владельца и оператора биржи HDR Global Trading Limited «после стратегического анализа бизнеса и криптоиндустрии в целом», говорится в публикации.

Торговая площадка работала с 2014 года. Как говорится в пресс-релизе, «BitMEX изобрела бессрочный своп с 100-кратным кредитным плечом, самый торгуемый продукт в криптоиндустрии, который сейчас используют тысячи людей и бирж».

Отмечается, что сервис продолжает гордиться своей надежной системой безопасности, которая позволила BitMEX не понести никаких потерь средств в результате хакерских атак за всю свою более чем 11-летнюю историю.