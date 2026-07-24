Wildberries приостановил работу двух комплексов в Петербурге

Работу двух логистических комплексов Wildberries в Северной столице России решено временно приостановить.

Информацию об этом распространила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) в своем Telegram-канале.

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба - Санкт-Петербург) временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные о возобновлении работы центров уточнят дополнительно. Кроме того, за четыре часа до этого пресс-служба выпустила сообщение о том, что сортировочный центр в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.

Ранее основательница компании, глава RWB Татьяна Ким заявила, что окажет финансовую поддержку работающим на маркетплейсе продавцам. Она подчеркнула, что первоочередной задачей является помощь наименее защищенным предпринимателям.