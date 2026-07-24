Wildberries приостановил работу двух комплексов в Петербурге
Работу двух логистических комплексов Wildberries в Северной столице России решено временно приостановить.
Информацию об этом распространила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) в своем Telegram-канале.
«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба - Санкт-Петербург) временно приостановлена», — говорится в сообщении.
Уточняется, что данные о возобновлении работы центров уточнят дополнительно. Кроме того, за четыре часа до этого пресс-служба выпустила сообщение о том, что сортировочный центр в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.
Ранее основательница компании, глава RWB Татьяна Ким заявила, что окажет финансовую поддержку работающим на маркетплейсе продавцам. Она подчеркнула, что первоочередной задачей является помощь наименее защищенным предпринимателям.
«Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления», — говорится в заявлении от 22 июля.