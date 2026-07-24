Трамп пригрозил Евросоюзу из-за штрафа Google

Евросоюз (ЕС) заплатит «очень высокую цену» за решение оштрафовать американскую компанию Google на 890 миллионов евро. Последствиями пригрозил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

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«Европейский союз заплатит очень высокую цену за такое незаконное и крайне неэтичное поведение, о последствиях которого я неоднократно их предупреждал. Все эти меры будут полностью отменены, и, как мы ожидаем, против Европейского союза в кратчайшие возможные сроки будут введены существенные пошлины. Продолжение следует!» — написал Трамп.

Президент США отметил, что общий объем штрафов Google в ЕС превысил 18 миллиардов долларов. Также он упомянул штрафы Apple и Amazon на 15 и 2,5 миллиарда долларов соответственно, назвав эти решения «дискриминационной практикой».

В конце марта посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер заявил, что ЕС не должен налагать огромные штрафы на крупные американские технологические компании, если хочет остаться частью экономики искусственного интеллекта.