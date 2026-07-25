Первый в мире триллионер Илон Маск снова стал «обычным» миллиардером

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что больше не является триллионером. Об этом он сообщил 24 июля в социальной сети X (Twitter) после резкого падения стоимости акций SpaceX.

Состояние Маска превысило $1 трлн после IPO SpaceX, состоявшегося 12 июня. Акции компании дебютировали на Nasdaq и уже 16 июня достигли исторического максимума в $225,64, что сделало Маска первым в мире триллионером.

Однако с тех пор бумаги SpaceX подешевели примерно на 50% и на момент публикации торговались по $114 за акцию. На фоне этого сократилось и состояние предпринимателя, который подтвердил, что утратил статус триллионера.

В документах к IPO SpaceX также сообщалось, что компания владеет 18 712 биткоинами. При стоимости криптовалюты $64 151,11 объем этих активов оценивается примерно в $1,2 млрд.

Падение стоимости акций SpaceX отразилось и на связанных с ними контрактах, торгуемых на децентрализованной бирже Hyperliquid. Контракт, отслеживающий стоимость одной обыкновенной акции SpaceX, повторил динамику биржевых бумаг: после достижения максимума в $228,74 16 июня его цена снизилась до $114,50. За последние сутки объем торгов этим контрактом составил $227 млн, а объем открытых позиций достиг $164 млн.